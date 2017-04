Auto belandt op de kop

(Foto: 112 Groningen/M. Huising)

Aan de Woortmanslaan in Wildervank is zaterdagmiddag een vrouw met haar auto over de kop geslagen. De bestuurster werd ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De schade aan de auto is groot.

Door: RTV Noord Correctie melden