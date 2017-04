Groene Uilen onderuit in heenwedstrijd tegen Grasshoppers

Groene Uilen in actie op archiefbeeld (Foto: Gerrie van der Boom/Foto Klick)

De basketballers van De Groene Uilen hebben zaterdag de thuiswedstrijd in de Final Four tegen favoriet Grasshoppers met 69-55 verloren.De gasten uit Katwijk maakten er een harde, fysieke wedstrijd van. Hier hadden de Groningers veel moeite mee.

In het spoor

Groene Uilen miste de routine en mentale hardheid die Grasshoppers wel liet zien. Toch wist de formatie van coach Hans Nieboer lang in het spoor te blijven van de Katwijkers. Zo was het veschil bij rust slechts twee punten in het voordeel van de gasten: 30-32.



Verschil

Na de pauze lieten de Groningers een aantal makkelijke scores liggen. Grasshoppers zette hier in het begin van het derde kwart meteen drie driepunters tegenover. Hiermee was het beslissende verschil gemaakt. Topscorer aan de kant van Groene Uilen was Robbert Bergenhenegouwen met zeventien punten.



Return

In de return op zaterdag 29 april in Katwijk moet Groene Uilen met vijftien punten verschil winnen om zich te plaatsen voor de finale.

Door: RTV Noord Correctie melden