Stakingen Holland Casino moeten vooraf gemeld worden

Het personeel van Holland Casino moet stakingsacties minimaal twee en een half uur van tevoren aankondigen. Dat bepaalde de rechter zaterdagmiddag tijdens een kort geding dat het bedrijf had aangespannen tegen de vakbonden.

Het is een voorlopige regeling, tot de rechter woensdag definitief uitspraak doet.Bij de vestigingen in Groningen en Leeuwarden brak vrijdag een staking uit, na onvrede over de nieuwe cao. In Groningen bleef het casino gewoon open, maar in Friesland ging de deur op slot. Er was te weinig personeel over om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.Holland Casino had als eis gesteld stakingen minimaal zes uur van tevoren te melden.