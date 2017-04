Expeditie Grunnen krijgt een eigen lied

'Joyce loert op Feesbouk Grunnen, expeditie ken begunnen. Martini, wat zegst doe? Olle Grieze watching joe! Derk rock 'n rollt de bus laangs de Gele Klap en dus drempels... bie de wottertoren en.... AU! Kopstukken, doe kou.'

Wat zijn dit nou voor teksten? Nou, dit zijn teksten uit het Expeditie Grunnenlied van Geert Jansema. Een speciaal lied over Expeditie Grunnen, alle crewleden van de expeditie komen in het lied voor.De videoclip die we samen met Geert en zijn buren hebben gemaakt kun je hieronder bekijken.- Derk kon het niet laten en rijdt een dieplader op- In Lewenborg wordt de rotte boom naast basisschool de Vuurtoren weggehaald- Robert Grutter heeft een bibliotheekbus omgetoverd tot camper- Studenten rijden een stukje mee met de Expeditiebus- Bløf treedt op in Plato Groningen- Het zwemseizoen in Ten Boer wordt door het 4e elftal van VV Omlandia geopendDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!