Politie voert 'goed gesprek' met stenengooiende kinderen

(Foto: Instagram politie Noord-Nederland)

Een aantal kinderen dat gisteren stenen gooide vanaf een viaduct over de ringweg in Groningen, is door de politie aangesproken op hun gevaarlijke gedrag.





Dat meldt de politie op



Ook de andere kinderen werden opgespoord en in een gesprek met de ouders kregen ze te horen dat 'het speelkwartiertje voorbij was'. Het ging om kinderen in de leeftijd van zeven en acht jaar. De politie had een van de kinderen snel gevonden en voerde met haar 'een goed gesprek'.Dat meldt de politie op Instagram Ook de andere kinderen werden opgespoord en in een gesprek met de ouders kregen ze te horen dat 'het speelkwartiertje voorbij was'.

Door: RTV Noord Correctie melden