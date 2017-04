Oranje Nassau zakt door ondergrens in degradatieduel

Oranje Nassau is zaterdagmiddag in de strijd om lijfsbehoud in de hoofdklasse B tegen een forse nederlaag aangelopen. Op eigen veld gingen de Groningers met 5-0 ten onder tegen laagvlieger NSC Nijkerk.

De ploeg van coach Patrick Zwart werd afgetroefd op strijd en inzet en moest in de warming-up al een tegenslag incasseren. Eerste doelman Alex Stralendorff bleek niet fit genoeg om te kunnen spelen. Jelmer van der Meer nam zijn plek onder de lat in.De oranjehemden leken niet te beseffen dat ze tegen nacompetitie aan het strijden waren en konden geen moment aanspraak maken op de overwinning. De gasten kwamen na een half uur spelen op voorsprong door een treffer uit een vrije trap van David van de Groep. Deze 0-1 was tevens de ruststand.Na de pauze kreeg ON twee goede kansen op de gelijkmaker. In de 55e minuut misten drie spelers een scherpe voorzet van David van der Pol en tien minuten later was er niemand in het strafschopgebied die een actie van Niels Stenekes kon afwerken.De 0-2 van Nico van den Brom in de 78e minuut was het breekpunt voor Oranje Nassau. De ploeg ging achterin één-op-één spelen en moest op de counter nog drie tegentreffers incasseren.Oranje Nassau zakt door deze nederlaag naar de veertiende plaats met 28 punten uit 27 wedstrijden. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat met de veilige twaalfde plaats opgelopen tot drie punten. De nummers dertien en veertien spelen nacompetitie.