Robben redt punt voor Bayern München

Bayern München heeft zich thuis laten verrassen door Mainz 05. Na de uitschakeling in de Champions League door Real Madrid kon Bayern thuis in de competitie niet verder komen dan een 2-2 gelijkspel tegen de degradatiekandidaat. Arjen Robben zorgde met een doelpunt en assist nog voor een puntje.

De dramatische week van Bayern München kreeg zo een passend vervolg in de competitie. Al na drie minuten onderschepte Bojan Krkic een foute pass en zette de bezoekers op een verrassende voorsprong. Bayern speelde zonder de geblesseerden Manuel Neuer en startte met Robert Lewandowski op de bank.Robben stond echter wel in de basis. De Nederlandse vleugelspeler reageerde na een kwartier alert op een bal van Franck Ribéry en schoot de gelijkmaker binnen. Vijf minuten voor rust zorgde een penalty voor Mainz, afgemaakt door Daniel Brosinksi voor een 2-1 ruststand voor de bezoekers.In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer. Twintig minuten voor het einde maakte Thiago Alcantara op aangeven van Robben de gelijkmaker. Ondanks een invalbeurt van Lewandowski en kansen voor Robben wist Bayern niet te winnen. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Bayern een voorsprong van vijf verliespunten op RB Leipzig dat zondag nog in actie komt.