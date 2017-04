Lycurgus naar finale ten koste van Dynamo

(Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zich zaterdagavond geplaatst voor de finale om het landskampioenschap. De wedstrijd tegen Dynamo in Apeldoorn is nog bezig, maar omdat Lycurgus de eerste twee sets won is het duel beslist.

De eerste set ging naar de ploeg van coach Arjan Taaij met 23-25 en de tweede set werd met 24-26 gewonnen. Lycurgus won thuis al met 3-0, Dynamo is daarom nu definitief afgeschud. Het is de vijfde keer in de geschiedenis van de Groningers dat ze zich weten te plaatsen voor de finale.



Later meer.

Door: RTV Noord Correctie melden