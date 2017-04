Donar op voorsprong in halve finale

(Foto: JK Beeld archief)

Donar heeft de eerste wedstrijd in de halve finale om het landskampioenschap tegen Den Bosch met 84-76 gewonnen. De stand in de best-of-seven serie is daarmee 1-0.

De Groningers hadden veel moeite met het taaie Den Bosch. Bij rust bedroeg de voorsprong slechts één punt: 39-38. De gasten konden lang bijblijven, maar in het tweede gedeelte van het laatste kwart sloeg Donar het beslissende gaatje.



Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met achttien punten. De tweede wedstrijd in deze serie is aanstaande dinsdag 25 april in Den Bosch.



Later meer.

