Mahi schiet Groningen in blessuretijd langs Go Ahead

Mimoun Mahi viert een goal archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen blijft na een 3-2 overwinning tegen Go Ahead Eagles in de race voor de play-offs om Europees voetbal. Groningen nam twee keer een voorsprong, Go Ahead kwam vlak voor tijd langszij maar Mahi besliste diep in blessuretijd het duel alsnog in het voordeel van de FC.

Verschil één punt

Doordat Heracles met 2-1 van PEC Zwolle won blijft het verschil één punt in het voordeel van de ploeg uit Almelo in de strijd om de negende plaats met nog twee wedstrijden te gaan.



Openingstreffer

In de eerste helft waren er meer kansen voor Go Ahead, maar kwam FC Groningen op voorsprong. Linssen en Mahi raakten eerst nog de lat en de paal, maar in de 37e minuut kwamen de gasten op voorsprong. Jenssen verstuurde met zijn linkerbeen een prachtige pass naar Mahi. De clubtopscorer van de FC bleef koel en maakte met zijn 15e treffer van het seizoen de 0-1.



Laatste kwartier

Na de pauze hielden beide ploegen elkaar in evenwicht en ontbrandde het duel pas echt in het laatste kwartier. Eerst maakte Hendriks de gelijkmaker op aangeven van Manu. Groningen was even van slag, maar kwam toch weer op voorsprong in de 80e minuut. Bacuna speelde Drost perfect aan, hij passeerde Zwarthoed en liet de 1-2 aantekenen.



Gelijke hoogte

In een krankzinnige slotfase gebeurde er van alles. De ruimtes op het veld waren enorm omdat Go Ahead volledig ten aanval trok. Dit leek vlak voor tijd resultaat te hebben toen Maatsen, na een misser van Hiariej, beide ploegen weer op gelijke hoogte schoot: 2-2.



Beslissende treffer

Met nog vier minuten blessuretijd op de klok trok FC Groningen nog een keer ten aanval. Go Ahead, met negen man voor de bal, was volledig uitgespeeld toen Sørloth precies op het goede moment Mahi wegstuurde. Hij hield zijn hoofd koel, omspeelde Zwarthoed en zorgde er met zijn zestiende treffer van het seizoen toch nog voor dat de FC met de volle buit uit de Adelaarshorst vertrok: 2-3.



Ranglijst

FC Groningen blijft op de tiende plaats staan in de eredivisie met 39 punten uit 32 wedstrijden. Met nog twee duels te gaan is de achterstand op nummer negen Heracles slechts één punt. Zondag 30 april volgt de thuiswedstrijd tegen PSV.

