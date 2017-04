Nevland scoort met fluwelen buitenkantje rechts tegen RTL-sterrenteam

De snelheid en de scherpte die hij in z'n glorietijd bij FC Groningen had, lijkt verdwenen. Maar dat hij het voetballen nog niet is verleerd, bewijst Erik Nevland zaterdagavond tegen het RTL-sterrenteam. Dat speelt met onder anderen Bas Muijs en John Williams.

Op de velden van WVV Winschoten speelde het Saller Soccerteam een benefietwedstrijd tegen de sterren van RTL. De opbrengst gaat naar de stichting Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen.Het Saller Soccerteam, met oud FC Groningen spelers als Angelo Cijntje, Marnix Kolder en Rob McDonald was met 6-2 een maatje te groot voor de sterren van RTL. 'Normaal speel ik reserve vierde klas. Dit is wel een niveautje hoger', zegt Bas Muijs.De oud-GTST-acteur vocht ook meerdere duels uit met levende FC-legende Erik Nevland. 'Elke keer als ik bij 'm in de buurt kwam, was hij alweer gevlogen', zegt Muijs. 'Maar ik heb 'm ook een keer uitgekapt. Dat was mijn hoogtepunt van de avond.'De Noorse aanvaller vermaakte de ruim duizend toeschouwers met een prachtig doelpunt. Op aangeven van Sander van Gessel tikt hij de bal vanaf randje zestien behendig met buitenkantje rechts over de RTL-doelman heen. 'Dat was een lekkere goal', zegt Nevland na afloop.De Noor is ook kritisch op zichzelf. 'Het hadden er wel wat meer mogen zijn', zegt hij met een glimlach. In de tweede helft schiet hij de bal namelijk van dichtbij huizenhoog over het doel.Het maakt de toeschouwers niets uit. 'Ik vind dat Nevland goed heeft gespeeld', zegt een jonge fan. Onder zijn arm draagt hij een bal met handtekeningen. 'Die van Nevland staat er ook op', zegt hij trots.Jan Dammer, geestelijk vader van het Saller Soccerteam, kijkt tevreden terug op de avond. 'Het was een leuke wedstrijd met veel doelpunten.' Het smaakt Dammer naar meer. 'Er is ook interesse vanuit Duitsland. Binnenkort spelen we onze eerste interland.'Hoeveel de wedstrijd heeft opgebracht is nog onbekend. 'Ik schat enkele duizenden euro's', zegt Dammer.Na de wedstrijd is het tijd voor de fans om handtekeningen en selfies te scoren. Ze staan vooral in de rij voor Nevland en Muijs die nog in z'n natte tenue op het veld staat. 'Het begint nu fris te worden. Tijd voor een warme douche', zegt Muijs terwijl hij zich door de menigte naar de kleedkamer worstelt.