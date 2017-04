Column: Nooit meer naar een feestje

Als kleine rooie was ik trots op mijn dorp. Het voetbalveld, het café er tegenover, de kerk, de gracht van Ten Have, de winkeltjes van Sijs, Ko Bottelippe, Zuderveen en Kromme Rugge. En natuurlijk slager Hassing drie huizen verder. De wereld was simpel mooi.

Waar ik ook heel trots op was, was het zout. In ons dorp werd het zout van ‘de Akzo’ uit de grond gehaald. In het dorp waren drie ‘zoltlokoaties’. Grote metalen buizen en soms een boortoren met daaromheen grote ijzeren hekken. Aan oma in Bussum, aan mijn neefje Robbert Jan in Kampen en op verjaardagsfeestjes, overal vertelde ik trots dat het zout op het eitje bij ons uit de grond kwam.



Die trots was zo groot dat ik er op de Winschoter Scholengemeenschap zelfs ruzie om kreeg met mijn aardrijkskundeleraar Roosjen. Als hij het over zout had, begon hij over Winschoten. Ik durfde nooit zoveel te zeggen in de klas, maar zout kwam uit ons dorp. Punt. Hoogstens had hij Tranendal of Napels-West kunnen zeggen. Maar Winschoten, nee. Dus ging ik er luidkeels tegen in.



De leraar aanschouwde mij over zijn brilletje, zette zijn tanden een paar op elkaar en stuurde mij toen de klas uit. Het kwam nooit meer goed tussen ons. Maar ik behield mijn trots. De trots van mijn dorp.



Die trots werd nog groter toen de wagens van de NAM ons dorp binnenreden. ‘Zie hebben gas vonnen’, vertelde Henkie op het schoolplein. ‘Achter in t veld, bie Jampie en Fré achter thoes’. Op een afstandje bekeken wij wat er allemaal ‘achter in t veld’ gebeurde. Zout en nu ook nog gas. Ons dorp was het beste van de hele wereld.



De vader van een vriendje van een vriendje werkte bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Wij waren een tikkie jaloers. Bij de NAM verdiende je heel best en je was voor altijd zeker van je baan, had het vriendje van het vriendje verteld. In ons dorp was dat niet zo, want veel vaders verdienden hun brood op de kartonfabriek in Pekel of bij machinefabriek NoordNed in Winschoten. En daar stond zekerheid niet in het woordenboek van de directie.



Teleurgesteld was ik toen mijn vader uit de Winschoter Courant voorlas dat het gasveld onder ons dorp te klein was en er geen gas zou worden gewonnen. Geen metershoge gasvlam bij het affakkelen. Geen lichtspektakel aan de horizon. Zelfs geen waakvlam. De vrachtwagens en mannen met gele helmen vertrokken, de hekken gingen op slot.



Niet zo lang geleden was ik bij een toneelvoorstelling in het theater. Na afloop kwam ik tussen het geschuifel in de menigte onbedoeld in een gezelschap terecht. Een grote man met een vriendelijk gezicht en warrig haar en een veel kleinere blonde vrouw stonden ook bij de groep. Iets aan de buitenkant net of ze, net als ik, er niet echt bij hoorden.



‘Was ‘t wat?’, vroeg ik aan de man om het gesprek op gang te brengen. ‘Echt héél leuk’, is hij oprecht enthousiast. De vrouw knikt instemmend. ‘Vaker geweest?’ ‘Eerste keer. Een prachtig theater’, en hij valt weer stil. Om het gesprek op gang te houden vraag ik wat hij doet voor werk. Het wordt even stil. Hij zucht eens diep. ‘Ik werk bij de NAM’. Ik weet even niet wat te zeggen. ‘Dan zijn we vijanden’, floep ik er met een lach uit. De man lacht terug als een boer met kiespijn. Ik leg uit dat ik bij RTV Noord werk en dat ik wel eens gehoord heb dat de NAM niet echt blij is met onze berichtgeving. ‘Sterker nog. Jullie kunnen ons wel schieten’, zeg ik er andermaal met een lach achteraan.



Nu moet de man ook lachen. ‘Ja, ‘t is wat’, zegt ie. En hij wordt open over zijn werk. Dat hij er al langer dan 35 jaar werkt. Dat hij verantwoordelijk is voor de dingen die gebeuren met het ‘Groningenveld’. Hij bedoelt het grote gasveld bij Slochteren, een van de grootste ter wereld. Dat hij in het begin een prachtige tijd had, op een uurtje meer of minder werd niet gekeken. Altijd klaar staan voor de baas. In weer en wind.



‘En de mensen vonden het mooi als ik over mijn werk vertelde’. De weemoed springt uit zijn ogen. ‘Dat is nu wel anders…’ De vrouw naast hem knikt weer instemmend. Het is de vrouw van de man. Ook zij werkt bij de NAM , in Assen. Al 25 jaar. Zo lang wonen ze ook al in het dorp aan ‘aander kaant Stad’. Zelf hebben ze ook schade zegt de vrouw verontschuldigend.



‘Tegenwoordig durf je op feestjes niet meer te zeggen dat je bij de NAM werkt’, zegt haar man. De teleurstelling klinkt door in zijn stem. De vrouw naast hem knikt en bijt op haar lippen. Haar ogen glanzen. ‘We komen eigenlijk nooit meer op feestjes...’ Zegt ze zacht. In de stilte die volgt hoor je haar verdriet.



‘Willen jullie nog een wijntje?’ wuif ik de beladenheid weg. Afgelopen donderdag werd bekend dat de NAM ook strafrechtelijk mag worden vervolgd voor de schade die ze hebben veroorzaakt door de gaswinning. Dat het zelfs mogelijk is dat er mensen van de NAM in de gevangenis kunnen belanden. Lekker puh! zou je denken. Ik denk aan de vriendelijke man en zijn vrouw in het theater.



De wereld is niet zo simpel mooi meer.



Erik Hulsegge

Door: RTV Noord Correctie melden