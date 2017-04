Drost: 'Enorme ontlading na mijn goal'

Jesper Drost scoorde zaterdag tegen Go Ahead Eagles (2-3) zijn eerste competitietreffer van dit seizoen. 'Het vrat wel een beetje aan me dat ik dit seizoen nog op nul goals stond. Er viel wat van me af en op dat moment was het ook een belangrijke goal. Gelukkig weten we deze wedstrijd uiteindelijk dan toch nog te winnen, ' vertelde Drost na afloop.

Mimoun Mahi was opnieuw van enorm belang voor FC Groningen. Hij scoorde twee doelpunten in Deventer. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Het was zijn zestiende treffer van dit seizoen.'We strijden met Heracles om de negende plek. We hebben nog duels tegen PSV en FC Twente voor de boeg. We moeten gewoon onze wedstrijden winnen en zo lang wij dat doen ben ik er heilig van overtuigd dat wij de play-offs gaan halen,' aldus een tevreden Mahi.FC Groningen-trainer Ernest Faber was na afloop tevreden met de drie punten. 'Zeker tevreden, maar we hadden het onszelf makkelijker kunnen maken. Zeker in de fase waarin we veel kansen kregen, aan het begin van de tweede helft. Uiteindelijk verdiend de zege, maar je komt goed weg omdat het nu in deze fase van de competitie is,' besloot Faber.