Deceptie voor Codrington en estafetteteam

(Foto: RTV Noord)

Voor Giovanni Codrington en de drie andere Nederlandse atleten is de finale van de 4 x 100 meter estafette bij de World Relays op de Bahama's in een deceptie geëindigd. Het kwartet haalde door een foutieve wissel de eindstreep niet en liep daardoor ook automatische kwalificatie voor het WK in Londen mis.





Als derde geplaatst

Naast Stadjer Codrington stonden Churandy Martina, Solomon Bockarie en Hensley Paulina namens Nederland aan de start in de finale. Nederland had zich als derde geplaatst voor de finale. Amerika pakte daarin het goud.



De World Relays staan te boek als het officieuze wereldkampioenschap voor estafetteteams. Als de streep wel was bereikt, was plaatsing voor Londen een feit.Naast Stadjer Codrington stonden Churandy Martina, Solomon Bockarie en Hensley Paulina namens Nederland aan de start in de finale. Nederland had zich als derde geplaatst voor de finale. Amerika pakte daarin het goud.De World Relays staan te boek als het officieuze wereldkampioenschap voor estafetteteams.

Door: RTV Noord Correctie melden