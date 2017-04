Guido Weijers natgeregend op podium De Molenberg

(Foto: Google Street View (bewerkt door RTV Noord))

'Mijn voorstelling in De Molenberg in Delfzijl was zo'n doorslaand succes, mensen hielden het niet droog!' En dat was letterlijk zo, tijdens de show van cabaretier Guido Weijers afgelopen zaterdag in het theater in de Havenstad.





'Gisteren regen op het podium! Ik kom pas terug als het weer droog is', grapte de cabaretier.



Serieuze ondertoon

Theater De Molenberg reageerde gelijk, met een serieuze ondertoon: 'Dit probleem is al twee jaar bekend bij de gemeente. Na een jaar praten over onderhoud van De Molenberg, nu eens iets gaan doen?'



Onderzoek

Het theater is toe aan een grote opknapbeurt. De gemeente Delfzijl laat op dit moment onderzoek doen wat er precies moet gebeuren. Na de miljoenen kostende verbouwing komen mogelijk ook cultuurhuis IVAK en de bibliotheek in De Molenberg.



Wanneer de verbouwing van De Molenberg begint, is nog niet bekend.









Door: Martin Drent Correctie melden