Britse inzending Eurovisie Songfestival gestolen van Groningse zanger?

Fries Wolma (links) en Eric Bats (Foto: Facebook Café Martini)

Zanger Fries Wolma was met stomheid geslagen toen hij zaterdag in Café Martini op Radio Noord geconfronteerd werd met het nummer 'Never Give Up On You' van Lucie Jones. Dit lied lijkt namelijk verdacht veel op 'Noakend in de regen', een nummer dat Wolma ruim een half jaar geleden uitbracht.





'Niet te geloven!'

'Niet te geloven! Ik vind het wel heel frappant', zegt Wolma, als hij met de gelijkenis geconfronteerd wordt.



Oordeel zelf

Is de Britse inzending inderdaad 'gejat' van Fries Wolma? Oordeel zelf:



'Mocht Engeland het Eurovisie Songfestival winnen, dan kan Fries Wolma zijn pensioen veiligstellen', grapt programmamaker Eric Bats. Wolma reageert met een knipoog: 'We gaan even bekijken wat we ermee gaan doen.' De 27-jarige Lucie Jones zal met dit lied het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, dat 13 mei gehouden wordt in Kiev, Oekraïne.'Niet te geloven! Ik vind het wel heel frappant', zegt Wolma, als hij met de gelijkenis geconfronteerd wordt.Is de Britse inzending inderdaad 'gejat' van Fries Wolma? Oordeel zelf:'Mocht Engeland het Eurovisie Songfestival winnen, dan kan Fries Wolma zijn pensioen veiligstellen', grapt programmamaker Eric Bats. Wolma reageert met een knipoog: 'We gaan even bekijken wat we ermee gaan doen.'

Door: RTV Noord Correctie melden