GHHC zet belangrijke stap richting handhaving

De hockeysters van GHHC hebben zondag een punt gered in de thuiswedstrijd tegen Hurley. Fieke Hoff scoorde in de laatste minuut de 1-1 gelijkmaker. Door de puntendeling is de ploeg van coach Marc Materek bijna zeker van directe handhaving in de hoofdklasse.

Het verschil met de nummer tien MOP is vier punten met nog twee wedstrijden te spelen. De gasten uit Amsterdam waren iets beter in de eerste helft. Sabine van Silfhout en Reneé van den Brand misten allebei een goede kans. Namens GHHC was Willemijn Bos dichtbij een treffer. Haar inzet in het slot van de eerste helft werd van de lijn gehaald.Halverwege de tweede helft kwam Hurley op voorsprong. Uit een een onterecht gegeven strafcorner was het aanvoerster Lise Donkersloot die de Amsterdammers op voorsprong zette door doelvrouw Jantien Gunter te kloppen: 0-1.De thuisploeg probeerden zich terug te knokken in de wedstrijd, maar echte kansen werden er niet afgedwongen. In de allerlaatste minuut bracht Bos de bal na een vrije slag in de cirkel en was het Fieke Hoff die met een tip-in alsnog een punt veilig stelde voor de Groningers. Zo bleef GHHC tevens voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen.GHHC staat negende in de hoofdklasse met achttien punten uit twintig wedstrijden. Volgende week zondag 30 april staat de uitwedstrijd tegen de nummer voorlaatst Bloemendaal op het programma.