Careman leidt Be Quick met hattrick langs De Graafschap

Be Quick heeft zondagmiddag in de derde divisie met 5-1 gewonnen van Jong de Graafschap. Thomas Careman scoorde op de Esserberg drie keer voor de Groningers. Bij rust was het nog doelpuntloos.

In de eerste helft waren beide ploegen gelijkwaardig, maar de wedstrijd kwam direct na de onderbreking tot leven. Twee minuten na de hervatting werd een voorzet van Romano Djababoe afgewerkt door Thomas Careman: 1-0.Na een uur spelen verdubbelde Careman zijn productie door een actie van Ahmed Abdallah al Mahdi af te rondden. De 3-0 in de 72e minuut was het hoogtepunt van de middag. Al Mahdi kreeg de bal aangespeeld van Romano Djababoe op de rand van de zestienmeter en joeg de bal met een prachtig schot keihard in de linkerkruising.Tien minuten voor tijd scoorde Djababoe na twee assists gegeven te hebben zelf de 4-0. Jong de Graafschap redde vervolgens nog de eer waarna het slotakkoord was voor Thomas Careman die met zijn derde goal van de middag de eindstand bepaalde op 5-1 in het voordeel van de thuisploeg. Aanvallende middenvelder Erik Nederhoed maakte tien minuten voor tijd aan de kant van de Groningers na een jaar blessureleed zijn rentree.Be Quick blijft zesde in de derde divisie met 50 punten uit 31 wedstrijden.