Pamietamy beleeft première in Oosterpoort

In de Oosterpoort in de stad Groningen ging zondagmiddag het muziekstuk 'Pamietamy' van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Grijpskerk in première.

Met dit muziekstuk doet Excelsior in juli van dit jaar mee aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Vier jaar geleden werd Excelsior bij dat concours wereldkampioen.Pamietamy is fonetisch Pools voor: we zullen niet vergeten. Het optreden is gebaseerd op de documentaire 'Shoah' van Claude Lanzmann.In deze documentaire ziet men onder andere het verhaal van de toen 13 jarige Simon Srebnik, de zijn ouders vermoord zag worden en voor de Duitsers aan het werk moest in vernietigingskamp Chelmno.Tijdens zijn werkzaamheden zong hij liedjes waaronder het Poolse Maly Bialy Domek (Het kleine, witte huis). Dit lied is het muzikale thema geworden van het muziekstuk dat CMV Excelsior door de beroemde componist Rob Goorhuis heeft laten maken.De opvoering van Pamietamy wordt visueel ondersteund door de zandtovenaar Gert van der Vijver. Zijn werk is live te zien op een scherm achter het orkest.