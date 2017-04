Midstars op achterstand in play-downs

Jan Tammenga in actie namens Midstars (Foto: Ivo Lint/TTV Midstars) Colin Rengers van Midstars (Foto: Ivo Lint/TTV Midstars)

De tafeltennissers van Midstars hebben zondag het eerste duel in de play-downs tegen Westa uit Wessem met 3-2 verloren. De Groningers kwamen twee keer op voorsprong in Middelstum, maar wisten het niet af te maken.

Gelijke hoogte

Hierdoor staat Westa nu met 1-0 voor in deze best-of-three serie. De tweede wedstrijd is op zaterdag 29 april in Wessem. Colin Rengers zette Midstars op voorsprong, maar omdat Jan Tammenga zijn eerste enkelpartij verloor kwam Westa op gelijke hoogte.



Beslissing

Arnoud Meijer bracht de thuisploeg opnieuw aan de leiding. Rengers vocht vervolgens een verbeten duel uit waarin hij zijn meerdere moest erkennen in de Chinees Qiang Liu. De beslissende vijfde partij ging ook naar Westa.



Moet winnen

Midstars moet nu aanstaande zaterdag in Wessem winnen van Westa om een derde wedstrijd af te dwingen. Als dit lukt volgt de beslissingswedstrijd een dag later opnieuw in Limburg.



Vervolg

Bij een tweede nederlaag komt de formatie van coach Gert Stulp uit tegen de verliezer van het duel Salamanders-Hilversum op neutraal terrein. De ploeg die dit duel wint neemt het op tegen de nummer twee van de eerste divisie voor één plek in de eredivisie. De verliezer degradeert.

Door: RTV Noord Correctie melden