Expeditie Grunnen maakt kennis met Boulderen

Boulderen wat is dat nou? En hoe spreek je het uit? Dat dacht het expeditie-team toen het bericht van Jort Robertus binnenkwam. Daar moesten we op af.

'Boulderen is een klimsport', vertelt de eigenaar van de Bouldergym. 'De klimsport wordt steeds bekender. In 2020 wordt het zelfs een olympische sport'.Het boulderen gebeurt op een klimwand vol obstakels. De klimmers moeten deze boulderproblemen, zoals de obstakels genoemd worden, oplossen. En dat allemaal zonder touw. Als je valt, dan val je.Verder was het zaterdag super sportavond. Donar, Lycurgus en FC Groningen kwamen in actie. De hoogtepunten van en reacties op die wedstrijden zie je terug in deze uitzending.- Klaas Dijk viert zijn 70-jarig jubileum trompetspelen met een serenade- Derk spreekt een verkouden pony in Tolbert- Een goed gesprek op de camping in Niebert- Gillen in de zweefmolen- Met het pontje over het van Starkenborghkanaal- Kegelen voor de Nederlandse kampioenschappenDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist