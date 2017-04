Stadjer Theodoor Heyning wint eerste prijs bij Prinses Christina Concours

(Foto: Prinses Christina Concours)

Theodoor Heyning uit Groningen is zondagmiddag in de prijzen gevallen bij de finale van het Prinses Christina Concours in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.





Live-optreden

Een van de drie tweede prijzen die werden toegekend in de categorie 12 tot en met 14 jaar was voor Julias Backer uit Eenrum. De 13-jarige pianist mag daardoor een live-optreden geven in het NPO Radio 4-programma Spiegelzaal.



De afgelopen maanden deden honderden jonge muzikanten uit het hele land mee aan de selecties. Uiteindelijk werden acht jonge muziektalenten geselecteerd voor de finale. De jaarlijkse wedstrijd is opgezet om klassieke muziek en jazz onder jongeren te promoten.



Door: RTV Noord