Door de mand: Kees Vlietstra krijgt kramp

(Foto: RTV Noord)

Zaterdagmiddag.'Op je blote kont ga je veel sneller pap.' We staan op de trap van de glijbaan. Zwembad De Schalken, Ballum, Ameland. Het is koud, ijskoud. En het waait. Mijn jongste zoon staat voor me. Hij trekt zijn zwembroek naar beneden. Met een aanloop stort hij zich in de waterglijbaan.

Op zijn blote billen knalt hij met een noodgang door de eerste bochten. Zijn linkerschouder komt bij de één na laatste bocht hoog boven de rand van de glijbaan. Hij schreeuwt het uit van geluk. Vlak voordat hij in het bassin duikelt trekt hij snel zijn zwembroek weer omhoog. Hij gaat koppie onder. Direct nadat hij boven komt schreeuwt hij naar boven: 'Nu jij pap. Ook in je blote kont.' Ik sta boven aan de trap. Grote stralen water spuiten langs mijn voeten de glijbaan in. Achter me op de trap staat een jong meisje. Ik schat haar op een jaar of drie. Ze heeft opblaasbandjes om haar armpjes. Dolfijntjes. 'Duurt lang,' hoor ik van beneden. 'Trek je broek nou gewoon uit man.'



Stoer lachend kijk ik over de reling naar mijn zoon. Ik voel de blik van de dolfijntjes in mijn rug prikken. Mijn stoere blik verandert in een verlegen lachje als ik me omdraai. Achter de dolfijntjes staat inmiddels een jonge vrouw. Zonder dolfijntjes maar met een bultrug in een te strak badpak. Ze kust het dolfijnenmeisje op haar hoofd terwijl ze me verwijtend aankijkt.



'Toe nou schijtert,' schreeuwt mijn zoon tien meter onder me. Ik kijk nog eenmaal schouderophalend naar de bultruggen en de dolfijntjes. Met een ruk trek ik mijn Zeeman zwembroek op mijn knieën. Bultrug doet haar handen voor de ogen van Dolfijn. Ik pak de stang beet die horizontaal boven de ingang van de glijbaan hangt, laat mijn hakken onder me door glijden en trek me onder de stang door de glijbaan in. Daar gaat een man van middelbare leeftijd, die een dag eerder heerlijk hachee heeft gegeten, in zijn blote reet van de glijbaan. Gas!



Donderdagavond.



Tijdens Schalke 04-Ajax komen er onophoudelijk berichtjes binnen op mijn mobieltje. In een vrienden/vage kennissen Whatsapp groep uit Engelbert zitten zowel fanatieke Ajax- als Feyenoord supporters. Dat feit op zich vind ik al bijzonder: als je in de buitenwijken van Engelbert woont kan je mijn inziens niet voor Ajax, Feyenoord of welke andere inferieure club dan ook zijn, dan ben je, of je het nou leuk vindt of niet gewoon voor de FC Groningen. Maar goed, sommige van die gasten zijn dus voor 020 of 010. En sterker nog, ze zijn dan automatisch omgekeerd evenredig ook tegen die anderen; neuzen en kakkerlakken zoals ze elkaar noemen. En dat laten ze elkaar tijdens de wedstrijd Schalke 04-Ajax ondubbelzinnig weten.



Ik concentreer me liever op de wedstrijd. Ausdauer wint het in de reguliere speeltijd van finesse, Schalke leidt met 2-0, verlenging. De Vrienden van Feyenoord kunnen in de whatsapp groep goed tegen het aanstaande verlies van hun collega's. Na een heroïsch gevecht in de verlenging plaatst Ajax zich alsnog voor de halve finale van de Europa League door treffers van Viergever en Younis. De Vrienden van Feyenoord zijn ineens offline.



Ik heb genoten van de wedstrijd. Waar baltovenaars als Hakim Ziyech en Lasse Schöne niet thuisgaven was het linksback Nick Viergever die de wedstrijd besliste. Viergever speelde op oerkracht, wierp zich overal voor, maakte slidings, blocktackles en liep ondertussen ook nog eens tweeënhalve marathon. Viergever maakte in zijn eentje van gras hooi. Bij zijn doelpunt gooide hij zijn voet met zijn laatste krachten voor de bal. Toen die bal tegen de touwen vloog schoot de kramp bij Viergever in beide benen. Gierende pijn en adrenaline. Zijn teamgenoten doken boven op hem. Hij schreeuwde dat ze op moesten rotten. Dat ze zijn voet weg moesten duwen om de kramp te laten verdwijnen. Niemand luisterde. Ze waren in extase.



Zaterdagmiddag.



Ik voel het koude water op mijn kont en rug en zet me schrap voor de eerste bocht. Ik span mijn kuitspieren. Niet zo slim. De kramp schiet in beide kuiten. Dat gebeurt me de laatste tijd wel vaker. Maar dit is de eerste keer in een glijbaan met een zwembroek op mijn knieën. Ik wil mijn tenen vast pakken om de kramp uit mijn kuiten te duwen. Door mijn versleten heup, de zwembroek om mijn knieën en de bochten combinaties lukt dat niet. Ik begin te spinnen. De kramp is killing. Ik verbijt de pijn. Nog vijf bochten. Ik schiet alle kanten op. Met een bloedgang vlieg ik uiteindelijk in mijn blote reet door de lucht boven het dompelbad. De kramp is niet te harden. Mijn zoon duikt boven op me. Ik probeer onder water tegelijkertijd mijn kuiten te strekken en mijn zwembroek op te sjorren. Onmogelijk.



We staan dus met zijn tweeën te worstelen in het badje voor het einde van de glijbaan. Eindelijk trekt de kramp weg. Nu die zwembroek nog. Mijn zoon zit inmiddels op mijn nek. In een flits zie ik Bultrug met Dolfijntje op schoot door de laatste bocht van de glijbaan roetsjen. Met een vliegende tackle knallen we op elkaar. Wat een heerlijke vakantie.



Zondagmiddag.



Ajax verliest van PSV. Feyenoord wint van Vitesse. De Vrienden van Feyenoord zijn weer online. Maar wat veel belangrijker is dat FC Groningen, Donar, Lycurgus, VV Engelbert én Nic. hebben gewonnen. Wat een heerlijk weekend.

