Hoogleraren: 'Schadefonds van vijf miljard voor bevingsgedupeerden'

Een groep van negentig hoogleraren, onder wie zeven Groningers, komt met een voorstel voor een onafhankelijke regeling voor de aardbevingsschade in Groningen.

Er moet een schadefonds komen waarin vijf miljard euro zit en waaruit iedereen die schade heeft een bedrag kan krijgen. De hoeveelheid gas die uit de Groningse velden wordt opgepompt moet binnen vijftien jaar tot nul zijn teruggebracht. Dat staat in een open brief in Trouw De hoogleraren vinden dat een nieuw kabinet meer moet doen voor een groene economie. Ze sommen twaalf actiepunten op:1- Benoem een minister voor Energie en Klimaat, die leiding gaat geven aan de overstap naar duurzame energie2- Zet in op brede fiscale vergroening3- Geef CO2 een reële prijs en voer een CO2-heffing in4- Stimuleer de renovatie van woningen naar energieneutrale woningen5- Stimuleer grootschalige opwekking van duurzame energie6- Sluit de vijf resterende kolencentrales uiterlijk in 20207- Voer een kilometerheffing in8- Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen voor de nieuwe economie9- Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het onderwijs10- Creëer juridische experimenteerruimte voor de nieuwe economie11- Kom met een doeltreffende oplossing voor de aardbevingsschade in Groningen12- Ontwikkel een fonds voor bedrijven die willen investeren in duurzame innovatiesDe maatregelen zijn hard nodig, zeggen de wetenschappers, omdat Nederland nu nog diep is geworteld in de fossiele economie en onderaan de Europese ranglijst bungelt wat betreft duurzame energie.Om ons land koploper te maken in de nieuwe economie zijn moed en leiderschap nodig, aldus de professoren.De Groningse hoogleren die de brief hebben ondertekend zijn Gert-Jan Euverink, Kees Hummelen, Henk Moll, Frans Stokman, René Veenstra, Marcel Visser en Rafael Wittek.