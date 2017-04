Historisch weinig huizen te koop in stad

Er staan historisch weinig huizen te koop in de stad Groningen. Vooral door dat extreem lage aanbod is de markt overspannen.

De NVM maakte onlangs de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal bekend. Daaruit bleek al dat het aanbod van te verkopen huizen in de stad een stuk lager is dan vorig jaar.Uit een vergelijking met de vorige piek in de woningmarkt blijkt dat er nu nog minder huizen in de verkoop staan dan toen. Waren het er halverwege het eerste kwartaal van 2006 529; op hetzelfde moment dit jaar waren dat er 347. Makelaar Jacco van der Houwen: 'Het is historisch laag. Echt heel laag.'De makelaars hanteren een krapte-cijfer om aan te geven of de markt in evenwicht is. Woningzoekers zouden in een normale markt keuze moeten hebben uit zeker vijf tot acht huizen. In de stad Groningen ligt dit kraptecijfer nu op twee; ze kunnen gemiddeld kiezen uit niet meer dan twee huizen.Het lage aanbod heeft verschillende oorzaken. Makelaars geven aan dat de eerste drukte van na de crisis voorbij is. Iedereen die in de crisis zijn huis niet kwijtraakte, heeft inmiddels wel kunnen verkopen. Daardoor zou het aanbod nu weer normaal moeten zijn. Maar in de huidige markt merken makelaars dat verkopers hun huis niet te koop durven te zetten, omdat ze bang zijn niet op tijd een ander huis te vinden.Groningse makelaars willen nu bekijken of ze potentiële verkopers kunnen verleiden toch eerst hun huis te koop te zetten voordat ze gaan zoeken. Dat zou mogelijk kunnen met een extra ontbindende voorwaarde dat de verkoper wel een ander huis gevonden moet hebben.Van der Houwen: 'Of het uitvoerbaar is moeten we bekijken maar het zou mooi zijn als die trein weer gaat lopen. Voor ons als makelaars maar ook voor de zoekers. En ook de verkopers hebben er niet per definitie last van als het weer op gang komt.'Het lage aanbod komt ook doordat er tijdens de crisis weinig is bijgebouwd. Er zijn simpelweg te weinig huizen in Groningen. Daarbij staan huizen zo kort te koop (27 dagen) dat er nauwelijks aanbod is.De overspannen markt is vooral slecht voor starters. Zij hebben geen groot budget en kunnen dus niet mee in het bieden boven de vraagprijs. Ze worden overklast door zoekers die overwaarde van hun huis kunnen inzetten en ook nog eens door beleggers. Van der Houwen: 'Als je je geld op de bank hebt staan, dan boer je alleen maar achteruit. Dan maar een huisje kopen. Die beleggers maken het voor starters extra lastig.'Stadjer Sanne Heinen is nu meer dan een jaar op zoek naar een koophuis. Ze valt steeds net buiten de boot. 'Je moet snel bepalen wat je ervoor over hebt en er dan nog wat bij op doen, anders heb je helemaal geen kans. Het is lastig, maar ik ga door.'Maar ook voor makelaars is de overspannen markt geen goudmijn. Ze verdienen weliswaar meer aan ieder goed verkocht huis, maar ze hebben maar weinig huizen te verkopen. Van der Houwen: 'Wij hebben liever dat er meer op de markt komt. Daar verdienen we meer aan.'Makelaars moeten strijden om ieder huis. Stadjers vinden daardoor steeds vaker flyers in de brievenbus, waarin makelaars zichzelf aanprijzen. Makelaar Fokke Hamstra van het Nationaal Makelaars Collectief verspreidt folders in straten waar hij een huis heeft verkocht. 'Dan hopen we als zij de woning ooit verkopen dat ze dat bij ons doen. Dit soort acties is nodig om aanbod in je makelaardij te houden.'Het is al met al een verkopersmarkt: zij krijgen goed geld voor hun huis. Makelaars kunnen het maximale vragen van kopers die vaak met tientallen tegelijk op een open huis afkomen. Van der Houwen kiest uit alle biedingen de meest interessante kandidaat en legt diegene dan een nog hogere prijs voor waar hij direct 'ja' op moet zeggen. 'Je zou wel gek zijn om niet een hoger bedrag te proberen. Je schakelt ons in om zoveel mogelijk geld voor je huis te krijgen.'Ook werkt hij met online verkoop waar kopers zien wat de concurrentie biedt. In de laatste minuten bieden ze tegen elkaar op. Een huis met een vanaf-prijs van 165.000 euro levert dan zomaar 214.000 euro op.Vraag is of we met de huidige overspannen markt hetzelfde risico lopen als negen jaar geleden. Toen de crisis inzette daalden de huizenprijzen en hypotheken kwamen onder water te staan. Makelaar Hamstra: 'Als de rente ooit weer stijgt, dan zou het kunnen dat woningen weer in prijs dalen. En dan krijgen we weer dezelfde voorvallen als met de crisis. Het kan weer heel anders worden.'