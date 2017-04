Man mishandelt zijn hond en krijgt werkstraf

De hond op de foto is niet dezelfde als in het artikel. (Foto: Flickr/Missy)

Een 46-jarige man uit Groningen heeft veertig uur werkstraf gekregen omdat hij zijn hond ernstig mishandelde. Het ras werd in het vonnis niet genoemd.

Dat gebeurde op een caravanpark in Lageland op 29 april vorig jaar. Een buurvrouw had de politie gebeld omdat ze een hond zo erg hoorde janken 'dat haar maag ervan omdraaide'.Bij de caravan van de Stadjer vond de politie inderdaad een toegetakelde hond aan een ketting. Hij had diverse open wonden en naast hem lag een bebloed stuk hout. In de caravan stond ook nog een honkbalknuppel met bloed eraan.De eigenaar van de hond zei dat het hem zwart voor de ogen was geworden toen de hond hem beet, nadat hij hem onder zijn bed vandaan wilde trekken. Hij kon zich niet alles herinneren, maar vond zelf ook dat hij te ver was gegaan toen hij de wonden zag.Het dier kampte weliswaar met gedragsproblemen, maar heeft geen spuitje gekregen. De politie heeft de hond meegenomen en het zal een nieuw baasje krijgen.