Koningsdag: dit moet je weten over weer en verkeer

Vier je Koningsdag in de provincie, in de stad Groningen of elders in Nederland? In dit artikel lees je wat je moet weten, van het weer tot het verkeer.

Er valt misschien niet veel regen, maar droog blijft het helaas niet op Koningsdag. Onze weervrouw Harma de Boer voorspelt buien verspreid over de hele provincie. Ga je dus naar een plek als Kingsland zonder veel schuilmogelijkheden, dan kan het handig zijn om een regenponcho en/of paraplu mee te nemen. Qua kleding is een trui handiger dan een t-shirt. De zon breekt zo nu en dan door, maar warmer dan een graad of 11 wordt het niet.Ga je op Koningsdag naar Amsterdam, de landelijke editie van Kingsland of een ander festival in het land, en je wilt gebruik maken van het openbaar vervoer? Houd dan rekening met grote drukte en een lange reistijd.Vanwege de verbouwing van station Assen deze week, rijden er momenteel geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Voor dat stuk zet de NS bussen in. Voor het Hoofdstation in Groningen worden passagiers in de bussen geleid. Je sluit aan in een wachtrij, die wordt geleid met dranghekken aan de kant van het Groninger Museum. Op de terugweg pak je de bus in Hoogeveen naar Groningen.Wegens de verwachte drukte rondom Koningsdag zet vervoersmaatschappij Arriva extra treinen en bussen in. Zodat bezoekers tijdig huiswaarts kunnen keren.De treinen worden ingezet op de trajecten Groningen-Leeuwarden, Groningen-Delfzijl, Groningen-Winschoten, Groningen-Roodeschool. Ook worden extra bussen ingezet op lijn 304. Op Koningsnacht gelden dezelfde aanpassingen.- Groningen-Delfzijl: vertrek om 23:53 uur- Groningen-Roodeschool: vertrek om 00:03 uur- Groningen-Winschoten: vertrek om 23:56 uur- Groningen-Leeuwarden: vertrek om 23:49 uurEen overzicht met met alle extra bussen staat op de website van Qbuzz Wie dit jaar afkomt op Koningsdag in stad Groningen, zal geen podium aantreffen op de Grote Markt. Daar staan nu verschillende foodtrucks. Het hoofdpodium vind je nu aan de Vismarkt, waar onder anderen een George Michael Tribute Band, DJ Julian en Brainpower spelen.Met het regenachtige weer kunnen sommige vrij- en rommelmarkten in een aantal plaatsen van buiten naar binnen worden verplaatst. Ook kunnen evenementen niet doorgaan. In onze Koningsdagagenda proberen we zo goed mogelijk alle wijzigingen bij te houden.: Koningsdag 2017 in Groningen: hier kun je naartoe