Groninger Belang: 'Provincie moet zelf fonds maken voor proefprocessen'

Groninger Belang vindt dat de provincie Groningen zelf een juridisch fonds moet instellen voor gedupeerden van de gaswinning. Daarmee kunnen dan proefprocessen tegen de NAM gevoerd worden.

De Statenfractie van deze partij komt met dit voorstel na de weigering van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken om geld beschikbaar te maken voor zo'n fonds.De VVD-bewindsman negeert een motie van de Tweede Kamer. Daarin wordt aangedrongen op een fonds van twee ton.Provinciale Staten besloten eerder niet zelf zo'n fonds in te stellen. 'Wij moesten vooral maar afwachten wat Den Haag zou gaan doen. Nou zie je dus weer dat daar helemaal niets gebeurt', licht fractievoorzitter Bram Schmaal toe.Hij vindt dat de provincie nu tot actie over moet gaan. 'We moeten het voorfinancieren. We zullen vervolgens de rekening op het bordje leggen bij de partijen die verdienen aan de gaswinning, zoals Energie Beheer Nederland en het ministerie van EZ.'De voorman van Groninger Belang erkent het risico daarvan. 'Maar een beetje lef mogen we best tonen. We hebben jurisprudentie hard nodig in onze provincie. Als je een paar duidelijke rechterlijke uitspraken hebt, kunnen heel veel inwoners daar voordeel bij hebben. Hier moeten we gewoon voor gaan,' motiveert Schmaal zijn oproep.