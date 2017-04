Lopend Vuur: Speeltuinen horen rookvrij te zijn

(Foto: Dadblunder, Flickr (bewerking rtvnoord))

Roken in openbare ruimtes staat vaak ter discussie. In kroegen of restaurants mag het al jaren niet meer.





Is dat terecht? Of moeten rokers zelf bepalen waar ze eens sigaret opsteken?







Vrijdag was onze stelling: ' Alle scholen moeten tegelijk vakantie hebben ' Van de 3.317 stemmers was 89,03 procent het hiermee eens.

