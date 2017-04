Knoop in vlag op Koningsdag als Gronings noodsignaal

Groningers worden opgeroepen tijdens Koningsdag donderdag een knoop in de vlag te leggen.

Het komt van de actiegroep Houd Groningen Overeind (HGO). De knoop moet worden gezien als noodsignaal vanwege de gaswinningsproblematiek in de provincie.'Donderdag zal er weer volop gevlagd worden. Doen jullie mee met vlag in sjouw? Een knoop in de vlag betekent in de scheepvaart een noodsignaal. Oftewel, provincie in nood,' aldus de oproep op sociale media.En o ja. Wat de organisatoren beteft moet die knop als het even kan in de Groninger vlag worden gelegd. 'Je hebt nog een paar dagen om een Groninger vlag te bestellen,' zo wordt getipt.Het is niet de eerste keer dat de Groningse vlag wordt ingezet om de gasproblematiek aan te kaarten. Voor de fakkeloptocht in februari dit jaar, werd een speciale Groningse vlag met boze boeren erop ontworpen.