Koningsdag 2017 in Groningen: hier kun je naar toe

Dit jaar is een bijzondere Koningsdag. Onze koning wordt namelijk 50 jaar. Hoe vieren de Groningers dat? Wat is er te doen op Koningsdag 2017 en wat zijn de wijzigingen? RTV Noord heeft er een overzicht van gemaakt.

In het overzicht vind je onder iedere gemeente de activiteiten en evenementen van de verschillende plaatsen, gesorteerd op aanvangstijd. Mocht een evenement niet doorgaan, dan staat dit erbij.08.00 – 14.00: Traditionele vrijmarkt08.00 – 17.00: Springkussenfestijn10.00 – 11.00; Openingsceremonie met nieuw koningslied en vlaghijsen11.00 – 17.00: Open podium en livemuziek13.00 – 16.00: PannatoernooiDe hele dag: rondvaarten damsterveer en oudhollandse spellen in de Dijkstraat10.00 – 16.00: Vrijmarkt in de Grote straat, Kleine straat en de Kerklaan11.00 – 15.00: Spelletjes op het Versplein19.30: Oranjesoos in het gebouw ThedemaNiet bekend10.00: 4x4 voetbal11.00: Officiële opening door burgemeester Beukema en dhr. Van der Zweep11.00: Start activiteiten kinderwereld11.30: Start muziek en live optredens van diverse regionale artiesten12.00: Opening interculturele markt17.00: Sluiting KoningsdagDe hele dag live muziek, vrijmarkt en diverse activiteiten09.00 – 12.00:: Vrijmarkt in Uithuizermeeden10.00 – 12.00: Priegelmarkt bij molen Eva in Usquert12.00 – 15.00: Lunch en oranjefietstocht in Uithuizermeeden13.00 – 16.00: Vrijmarkt in de Hoofdstraat Oost in Uithuizen09.00 – 17.00; Vrijmarkt op de Ubbo Emmiussingel, Praediniussingel, Ganzevoortsingel en Coehoornsingel09.00: Kindervrijmarkt op de Westerhaven10.00 – 10.45: Kinderdisco op de Vismarkt10.00 – 22.00: The RocknRolla Kingsdag Extravaganza op de Reitemakersrijge10.00: Opening Koningsdag op het terrein bij de Suikerunie in Hoogkerk10.45 – 11.45: De Liedjesbende op de Vismarkt11.00 – 16.00: Sport en spel op de Grote Markt12.00 – 15.00: Rock Request Show op het Poeleplein12.00 – 23.00: Kingsland festival in Stadspark Drafbaan12.30 – 13.15: George Michael Tribute Band op de Vismarkt13.15: Verschillende DJ's op de VismarktBekijk meer informatie over de activiteiten in de wijken van Groningen 09.00: Marchingband 'Woudklank' van Penta Primair, kinderen starten met hun versierde fietsen voor een rondgang door het dorp.10.30: Rommelmarkt op het Abel Tasmanplein bij het gemeentehuis14.00: Fietstocht (alleen bij voldoende deelnemers)20.00: Koningsdagconcert in 'de Morgenster'08.00: Viswedstrijd Boeremapark10.00: Opening Koningsdag op het Raadhuisplein10.00: Opstellen oldtimers op de Rijksstraatweg10.00 – 16.30: Muzikale optredens in diverse senioren- en zorgcentra10.30: Prijksuitreiking kleurwedstrijd op het Raadhuisplein10.30: Ballonnenversierwedstrijd voor schoolgaande kinderen.12.00 – 17.00: Kindervrijmarkt in het centrum13.00: Oranje-bridgedrive in het Gorechthuis20.00; Oranjeconcert in de Gorechtkerk09.00 – 17.00: Vrijmarkt09.00 – 17.00: Kinderrommelmarkt09.00 – 17.00 Kleintje Kermis10.00 – 16.00: Kinderkartbaan10.30 – 16.30: Zeepbellen XXL10.30 – 16.30: Lucky Seven10.30 – 16.30: Monsier & Madame Rarekieg11:00 – 16.00: Rodeostier11.00 – 16.00: Adventure track stormbaan11.00 – 17.30 Live muziekVrijmarkt aan de Tolberterstraat, De Sam en Samuel Leviestraat.In de Tolberterstraat is op de Nieuwe Streek een grote rommelmarkt.05.45: Verzamelen in de Petrus en Pauluskerk05:55: Opening Koningsdag (met klokgelui)06.00; Opbouw vrijmarkt09:00 – 17.00: Kidsplein met mini-kermis09.00 – 17.00: Ervaringscontainer Brandweer09.00 – 17.00: Expositie fotoclub in Petrus en Pauluskerk09.00 – 17.00: Expositie in het Dorpshuis10.00 – 12.00: Optreden shantykoor 'De Lopster Störmvogels' op het Marktplein12:00 – 17.00: DJ Peter Zuiderhof op het Marktplein12.00 – 14.00: Popkoor Ripa bij de Lopster Kroon14.00 – 17.00: Next Level bij de Lopster Kroon16.00 – 20.30: Melrose op het Marktplein09.30: Kinderoptocht10.00: Vlag hijsen op De WendingTot 12.30: Vrijmarkt op De Wending12.30: Motorcross op het circuit Trimunt20.00: Romaanse Kerk