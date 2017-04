Founder Talks: Aandacht voor tech én eierballen

Samen met RTV Noord organiseert Founded in Groningen het evenement Founder Talks. Een nieuwe live-talkshow waar markante Groninger ondernemers het vuur na aan de schenen wordt gelegd. Er zullen gesprekken worden gevoerd over inspiratie en motivatie, waarin korte metten wordt gemaakt met praatjes van gebakken lucht.

Met gangmaker Jessica Mills van de startup- en netwerkorganisatie Founded in Groningen, blikken we vooruit op de eerste Founder Talks op dinsdag 2 mei in het Groninger Forum aan het Hereplein in de stad.'Een op College Tour geïnspireerde talkshow waarin Founded in Groningen en RTV Noord samen de beste ondernemers in de regio voor het voetlicht brengen, de parels onder de ondernemingen in Stad en Ommeland. Groningse nuchterheid remt ondernemers soms om te vertellen over de fantastische dingen waar ze aan werken. Wij geven ze een mooi podium. Talkshow-host is RTV Noord-journalist Bart Breij, zelf ook ondernemer trouwens.''Zeker. Wat we willen is het verhaal achter het verhaal. Het moet persoonlijk zijn. De gelikte stories, die geloven we wel. We willen antwoorden op vragen als: Waar haalt een ondernemer zijn inspiratie vandaan? Hoe motiveert hij zichzelf en zijn omgeving? Hoe vernieuwt hij?''We stellen de persoon van de ondernemer in het midden. Die is interessant. Op veel bijeenkomsten gaat het vooral over de kennis en kundigheid van de ondernemer. In Founder Talks zijn we op zoek naar de mens achter de ondernemer. Dat maakt het evenement inspirerend voor andere ondernemers. Het moet hen aanzetten tot doen.Daarnaast is Founder Talks met het gemêleerde publiek van ondernemers, jongeren, bankiers en media ook een prima gelegenheid om te netwerken. Het moet een hele mooie avond worden waarvandaan iedereen geïnspireerd en met een goed gevoel naar huis gaat.''Albert Buring van creatief bureau 212 Fahrenheit in Groningen. Zijn bureau is de geestelijk vader van het roze gebouw op de hoek van de Grote Markt. 212 Fahrenheit sleepte meerdere prestigieuze designprijzen in de wacht. We zijn benieuwd naar hoe Albert Buring erin slaagt telkens nieuwe zaken te bedenken en zichzelf te innoveren.''Dat zijn ook de vragen voor de andere gast: uitvaartondernemer Evert de Niet. Hij werkt aan het duurzaamste crematorium van Nederland, in Groningen. Hij weet alleen nog niet hoe het eruit moet zien. En hij liet zijn bedrijf Algemeen Belang op eigen verzoek overnemen door een concurrent. We zijn benieuwd waarom hij daarvoor koos.''Founder Talks wordt vier keer per jaar georganiseerd. We zijn nu al bezig met de voorbereiding van de tweede show. We brengen nu in kaart welke vernieuwende ondernemers de provincie verder kent. Mensen die vinden dat ze in die categorie vallen, mogen zich bij mij melden. Wat we zoeken dat zijn goede bedrijven die er ook trots op zijn dat ze Gronings zijn en in Groningen zijn gevestigd. En dat hoeft helemaal niet altijd uit de hightech te komen. Een producent van de eierballen kan evengoed, evenals een bedrijf zoals Hooghoudt.'Wanneer: Dinsdag 2 mei, aanvang 19.30Waar: Groninger Forum, Hereplein 73, GroningenToegang: Gratis. Vol = vol. Wel graag aanmelden