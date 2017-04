Inwoner Ganzedijk wint Postcode Loterij-prijs op één letter na

Het zal je maar gebeuren: door één letter verschil een prijs mislopen in de Nationale Postcode Loterij. Antjo Jacob Lich uit Ganzedijk weet sinds dit weekeinde hoe het voelt.

Inwoners van Ganzedijk die meespelen met de Postcode Loterij, mogen met elkaar een ton verdelen. Zaterdag viel de 'buurtton' op de postcode van het dorp: 9684EN.'Ik vind het fantastisch dat de prijs hier gevallen is, maar ik heb nul komma nul gewonnen', reageerde Lich vanochtend. Hij heeft niet EN maar ET in zijn postcode.De hoek om, zestig meter verderop, wonen de gelukkigen die wél de juiste postcode hebben. 'Mijn vrouw speelt met 1 lot mee, maar die is nu even met de hond het verdriet eruit aan het lopen', zegt Lich gekscherend.Hij en zijn vrouw zijn de afgelopen dagen meerdere keren gebeld door familie, vrienden en kennissen met de vraag of ze rijk zijn geworden. 'Ik vind het niet jammer, gun het die mensen van harte. Het maakt mij niets uit als de buurman een nieuwe auto heeft.'