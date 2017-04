Politiechef: 'Ik zie een 'crime change' in Noord-Nederland'

'In 2016 is tien procent van de inwoners van Noord-Nederland van 15 jaar en ouder slachtoffer geworden van cybercrime.'

Dat zegt politiechef Oscar Dros maandag tijdens de presentatie van het jaarverslag over de voortgang van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland.



'Crime change'

Voorbeelden van cybercrime zijn hacken, identiteitsfraude, phishing, maar ook cyberpesten. Dros: 'Ik zie een 'crime change'. Een inbreker komt steeds minder binnen door inbraak. Hij breekt vaker digitaal in en dat feit baart me zorgen.'



Aanpak 'ouderwetse' inbraken

Toch blijft de politie ook inzetten op de 'ouderwetse' woninginbraken. 'Een inbraak heeft veel impact op de slachtoffers. Daarom is elke inbraak er één te veel', aldus Dros. In Noord-Nederland is het aantal inbraken de afgelopen vijf jaar gedaald met 28,5 procent.

