Plantjesdief: 'Ik dacht: die staan wel leuk op mijn nieuwe kamer'

Een 35-jarige man uit Groningen heeft een taakstraf van veertig uur gekregen, omdat hij twee kunstplantjes van het terras van restaurant De Branderij aan de Poelestraat in de stad heeft gestolen.

In een opwelling had de man de plantjes in november van het tafeltje gepakt en in zijn fietstas gedaan. 'Ik dacht: die staan wel leuk op mijn nieuwe kamer. Bleken ze ook nog nep te zijn', zei hij lacherig.Hij vond eigenlijk dat de restauranthouder, die hem achterna kwam en aangifte deed, er niet zo'n punt van moest maken. De officier van justitie was het niet met hem eens en eiste een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.Het was niet voor het eerst dat de Stadjer gepakt werd voor een diefstal. Hij stond bekend als veelpleger en er hing hem nog een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van zo'n vier maanden boven het hoofd.Omdat hij nu begeleiding krijgt en het relatief goed met hem gaat, hoeft hij van de rechter niet naar de gevangenis. Een taakstraf vond ze een betere optie.