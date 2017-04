Waar kun je deze vakantie al zwemmen?

Het weer zit misschien nog niet helemaal mee, maar het is wel meivakantie. Dat betekent dat de eerste openluchtzwembaden weer open zijn. Waar kun je al een duik nemen? En op welke plekken moet je nog even wachten? RTV Noord zet de zwembaden op een rijtje.

dat De Papiermolen in Groningen het zwemseizoen een week opschuift

Eerder werd bekend. Daardoor kan er straks in de zomer langer gezwommen worden, maar gaat het zwembad pas halverwege volgende maand open. Het zwembad in Ten Boer werd zaterdag al spetterend geopend Dit zijn de overige openingstijden van de zwembaden in de provincie:- Breede: De Breede – 29 april- Doezum: De Woldzoom – Al geopend- Engelbert: Natuurbad – 20 mei- Grijsperk: De Griffioen – Al geopend- Groningen: De Papiermolen – 13 mei- Hoogkerk: Zwembad – 29 april- Lauwerzijl: Electra – Al geopend- Leek: Buitenbad Zwemkasteel Nienoord – 2 mei- Leens: Zwembad De Marne – 29 april om 11.00 uur- Loppersum: Zoutwaterbad K.P Zij - 13 mei- Marum: Wotterwille – 20 mei- Meeden: De Kolck – 29 april- Musselkanaal: De Horsten – Al geopend- Onstwedde: 't Vlasmeer – 29 april- Scheemda: De Ringberg – 6 mei- Sellingen: Barkhoorn - 29 april- Slochteren: De Tobbe – 29 april om 13.00- Stadskanaal: Zwembad Noord – Al geopend- Ter Apel: Moekesgat – 29 april- Ten Boer: De Blinkerd – Al geopend- Uithuizen: De Dinge – 29 april- Winsum: De Hoge Vier – Al geopend