Eigenaar afgebrande Samsung S7 krijgt nieuw toestel

De eigenaar van de Galaxy S7-mobiele telefoon die onlangs plotseling in brand vloog krijgt van Samsung een nieuwe.

Volgens stadjer Jeroen van der Schuur heeft het elektronicaconcern niet aangegeven waardoor het mis ging met zijn toestel.De telefoon van Van der Schuur lag onlangs op een plank tijdens zijn werk in een cafetaria toen er ineens rook uitkwam en even later vlammen. De Samsung S7 was een jaar en vier dagen oud en lag niet aan de lader.De brand is opvallend, omdat Samsung vorig jaar een ander duur toestel uit de schappen haalde: de Samsung Galaxy Note 7. Daarvan ontploften meerdere toestellen. Vliegtuigmaatschappijen verboden het toestel om mee te nemen op reis en uiteindelijk nam Samsung het toestel ook uit de handel.Bij de Samsung Galaxy S7, een ander prijzig en veelverkocht toestel van het Koreaanse merk, is het in de brand vliegen of ontploffen een onbekender fenomeen. Bij verschillende berichten over het branden van het toestel, worden vraagtekens gezet over de echtheid van het nieuws.Vodafone - waar Van der Schuur de telefoon had gekocht - wees eerder op beschadigingen op de telefoon als oorzaak van de brand. Nu stuurde de winkel toch het toestel op naar Samsung. Binnen twee weken zou Van der Schuur nu een nieuw toestel moeten hebben.