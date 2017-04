Winnaar Postcode Loterij: 'Ik ben toe aan een nieuw gehoorapparaat'

Leo de Raad is met zes loten de grote winnaar van de Postcode Loterij buurtton, die in zijn dorp Ganzedijk viel. Hij heeft voldoende plannen om het geld te besteden.

Onder de postcode 9684EN vallen slechts een paar huizen, waaronder die van Leo de Raad. Hij moet de ton delen met drie buren. De Raad verwacht met zes loten een kleine 50.000 euro te ontvangen.'Geweldig, deze postcode stelt niets voor. Het gaat maar om een paar huizen', reageerde De Raad. 'Ik ben heel blij, maar weet je wat het is: hij valt nu hier, maar ik had het iedereen gegund.'De Raad doet volgens eigen zeggen al 25 jaar mee met de Postcode Loterij. 'Ik ben met zes loten spekkoper. Maar als ik het over al die jaren neem, heb ik ook heel veel geld uitgegeven.'De Raad heeft al in zijn hoofd hoe hij het geld gaat uitgeven. 'Ik ga er een nieuwe centrale verwarmingsketel voor kopen, ben toe aan een nieuw gehoorapparaat en wil een autootje. De rest gaat naar de kinderen.'