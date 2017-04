Beelden: slechtvalkje kruipt uit het ei

(Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord) (Foto: Gasunie)

Maandagmorgen was het zover: het eerste jong van het slechtvalkpaar, dat zich heeft genesteld in een nestkast aan het Gasunie-gebouw in Groningen, is uit het ei gekomen.

Door: RTV Noord Correctie melden