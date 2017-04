Hoogzwangere vrouw mag niet naar wc en plast op straat

'Ik ben overduidelijk zwanger en ik plaste bijna in mijn broek. Maar ik mocht niet naar de wc en ik heb buiten op straat mijn urine laten lopen.'

De hoogzwangere Sarah Bourakba uit Groningen is er nog van onder de indruk. 'Ik ben vaste klant bij het Kruidvat aan de Vismarkt, dus toen ik zo nodig moest plassen ben ik daar naar binnen gegaan. Ik weet dat je daar normaal niet naar de wc mag, maar ik heb mijn situatie uitgelegd. Ik dacht ook dat ik wat bloed was verloren. Het winkelmeisje wilde me wel helpen, maar haar leidinggevende verbood dat. Ik mocht niet naar de wc.' Sarah is naar buiten gegaan en heeft daar haar plas op straat laten lopen.De moeder van Sarah stond voor de winkel op haar te wachten. 'Ik wist niet wat ik zag', vertelt ze. 'Ik ben naar binnen gegaan en wilde om uitleg vragen, maar die vrouw zei dat ik maar een klacht moest indienen bij het hoofdkantoor.'Sarah heeft haar verhaal op Facebook gezet. Het Kruidvat reageert daarop: 'Ik begrijp dat dit erg lastig was. Het klopt dat je in onze winkels geen gebruik kunt maken van het toilet. Het toilet in onze winkels bevindt zich nooit in de winkel zelf, maar altijd in de ruimte ernaast. Wij kunnen jouw veiligheid en die van onze collega's niet garanderen als er ook andere mensen in deze ruimte komen. Wij kiezen er daarom voor om geen klanten toe te laten en maken hier geen uitzondering op.'Woordvoerder Aicha Moussaoui van het Kruidvat laat telefonisch nog weten: 'Dit is inderdaad ons beleid. Er is één uitzondering en dat is als de klant een medische verklaring heeft.'Sarah begrijpt niets van de reactie van het Kruidvat: 'Voor mijn part ging de medewerkster met mij mee het hokje in!! Ik had er op dat moment alles voor over.' Ze durft nu bijna de stad niet meer in. 'Ik was nog naar de wc gegaan voordat ik wegging, maar eenmaal in de stad moest ik toch weer plassen. Ik ben bang dat me dit nog een keer gebeurt.'