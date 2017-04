Gevangenisstraffen voor poging tot doodslag in Selwerd

Voor een poging tot doodslag op een vrouw in de Groningse wijk Selwerd hebben twee Amsterdammers en een vrouw uit Groningen celstraffen opgelegd gekregen.

De Groningse vrouw (30) kreeg op 8 september 2016 ruzie met het slachtoffer, haar ex-schoonzus. Ze werkte de vrouw met een nekklem naar de grond.De twee mannen (19 en 24) schopten vervolgens meerdere keren tegen haar hoofd. Het incident werd gefilmd door een omstander. Het slachtoffer kon uiteindelijk ontkomen met hulp van een bouwvakker. Ze hield er diverse wonden en kneuzingen aan het hoofd aan over.De verdachte vrouw gaf openheid van zaken in de rechtbank. Daarom kreeg ze een lagere straf dan de Amsterdammers. De rechters legden haar een jaar celstraf op, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Daarna moet ze zich laten opnemen in een forensische kliniek.De Amsterdammers bleven ondanks de videobeelden ontkennen. De 24-jarige kreeg daarom twee jaar celstraf, de 19-jarige anderhalf jaar omdat hij nog jong is en geen strafblad heeft.De straffen waren in beide gevallen hoger dan de vijftien maanden cel die de officier van justitie had geëist. Daarnaast moeten de daders het slachtoffer in totaal zo'n 2300 euro schadevergoeding betalen.