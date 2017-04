'Is je huis tochtig? Koop maar een paar skipakken'

Kou, schimmel, tocht. Het zijn problemen waarvan bewoners in de wijk Selwerd zeggen al jaren last van te hebben. 'Woningcorporatie De Huismeesters heeft tot nu toe niets gedaan.'

Linda Drenth woont aan de Lijsterbeslaan in Selwerd en beklaagt zich over haar huurbaas. 'Men zegt dat je beter moet luchten en de kachel hoger moet zetten. Het probleem ligt bij jezelf, nooit bij De Huismeesters.''Op den duur kom je in gesprek met de buren. Schimmel in huis, in de woonkamer en bij de kinderen op de slaapkamer blijkt dan vaker voor te komen. Je blijft aan het verven en opknappen.'Drenth is nog het meest verbaasd over een opzichter van De Huismeesters, die langskwam en zei dat ze maar een paar skipakken moest kopen als ze last heeft van de kou en vocht in huis. 'Je moet je doodschamen als je zoiets tegen bewoners zegt.'Wat ze dan wel doen? 'Woningbouw stuurt iemand langs, ze kitten het even af en klaar.' Maar daarmee zijn de problemen nog niet verholpen.De SP heeft naar aanleiding van de klachten onderzoek gedaan in de wijk Selwerd. 'Zo kwamen wij ook in aanraking met Linda', zegt Jimmy Dijk van de SP. 'Schimmel, vocht en kou, maar ook hoge huren van 600 à 700 euro kwamen wij tegen.'Er is volgens hem geen woning waar ze hebben aangebeld waar bewoners geen last hadden van de problemen. 'We hebben foto's genomen en zullen deze ook binnenkort aan de woningcorporatie laten zien. We hopen tot een oplossing te komen in de vorm van beter isoleren.'Sije Holwerda, directeur van De Huismeesters, zegt tegen RTV Noord dat hij de problemen kent. 'We hebben de nodige beelden gezien en de inventarisatie van de SP is goed. We moeten met elkaar in gesprek, daar staan we volledig voor open.'Holwerda herkent zich niet in de klachten van de bewoners, dat De Huismeesters niet goed met de klachten omspringt en dat ze beperkte mogelijkheden hebben om de klachten überhaupt ergens neer te leggen. 'Wij zijn continu bezig met klanttevredenheid en klantmetingen.'Hij zegt dat de problemen in ongeveer 95 woningen spelen.