Speurtocht naar in het veen gezakte tank van start

Ligt hij er wel, of ligt hij er niet? Om die vraag draait het bij de zoektocht naar een Canadese Shermantank, die volgens de overlevering in de grond van de Paterswoldse Reigerlaan verscholen gaat. Maandag werd daar met een bodemradar naar het voertuig gezocht.

De tank was in de zomer van 1945, na de bevrijding, de Reigerlaan bij het Paterswoldsemeer opgereden voor een illegaal handeltje. Bewoners van een zomerhuisje aan het meer wilden met de Canadese soldaten jenever ruilen voor benzine om weer met hun motorbootje te kunnen varen. Ze hadden echter niet gedacht dat de Canadezen de benzine per tank kwamen brengen. Aan het eind van de Reigerlaan zakte het legervoertuig prompt weg toen hij van de weg af reed en muurvast kwam te zitten.Bij een poging de tank te bergen, raakten ook een tweede en derde tank vast in de slappe veengrond. Volgens de overlevering zouden de tweede en derde tank uiteindelijk wel geborgen zijn, maar het eerste voertuig niet.Met een grondradar is maandag door de bedrijven TerraCarta en Geomaat gezocht op de plek waar de tank in de grond zou zitten. De gegevens worden nu uitgelezen en geïnterpreteerd.Buurtbewoner Robbert Barth is er stellig van overtuigd dat de tank nog diep onder de grond zit. En volgens hem heeft een verzamelaar zelfs al 80.000 euro geboden voor de tank, als hij eenmaal uit de grond is gehaald.Volgens anderen zijn de Canadezen uiteindelijk een paar maanden bezig geweest om de Reigerlaan te verharden en op te hogen met puin van het toen verwoeste vliegveld Eelde. Zo konden zware bergingstanks dicht genoeg bij de gestrande tanks komen om ze te bergen.Harenaar Sietze Dunning, die het verhaal eind vorig jaar weer aankaartte, is er echter van overtuigd dat dat niet gebeurd is. Volgens hem is de tank tot een diepte van een meter of vijf in het veen weggezakt. Daar zou hij rusten op een zandlaag in de bodem. Barth bevestigt die lezing.Dat er meerdere tanks vast gezeten hebben in de drassige grond van de Reigerlaan, staat wel vast. Er zijn zelfs fotos van bewaard gebleven. Maar of één van de tanks er tot de dag van vandaag in zit, wordt in de loop van deze week duidelijk.