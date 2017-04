Hoogzwangere vrouw mag niet naar de wc? 'Als je moet, dan MOET je ook'

Een hoogzwangere vrouw die niet mag plassen bij het Kruidvat aan de Vismarkt in Groningen, en het daarna maar op straat doet?

Op Facebook reageren veel mensen verontwaardigd op de wc-weigering van het Kruidvat . Anderen hebben gelijksoortige verhalen.'Mijn dochter was 1,5 en ik was bezig haar zindelijk te maken', schrijft Yessica Hofstee als reactie op ons Facebookbericht . 'Bij de kassa moest ze nodig plassen, maar ze mocht van die mevrouw niet naar het toilet. Toen heb ik gezegd dat ze gewoon moest plassen. De hele winkel bij de kassa nat. Mevrouw achter de kassa wou dat ik het nog even schoon ging maken, maar ik zei dat ze dit probleem niet zou hebben als mijn dochter naar het toilet mocht.'Hilda Oldenbeuving merkt dat ze bij dit soort problemen wordt verwezen naar de Hema. 'Maar als die ver weg is, heb je nog steeds een probleem.' Jolanda Scholtens uit Slochteren snapt dat je niet voor iedereen een uitzondering kan maken, 'maar als je ziet dat iemand hoogzwanger is of een catherer lekt, dat moet je klantvriendelijk blijven.' Dat vindt ook Suzanne Faber. 'Een ander toilet zoeken is als hoogzwangere nauwelijks een optie, als je moet, dan MOET je ook.'Rita Emmens vindt het gezeur. 'Wanneer winkels een toilet hebben voor openbaar gebruik, wordt het een drukte van jewelste. En een vieze smeerboel daarbij. Je plast thuis voordat je weg gaat. Moet je toch in de stad, dan zoek je een openbaar toilet en betaal je daarvoor. Als je met een noodplas niet een openbaar toilet kunt halen, dan doe je een luier om. Of een Tena Lady!' Ze vindt veel gelijkgestemden, maar krijgt vooral de wind van voren.Sjors Hendriks neemt het op voor de winkelmedewerkers. 'De wc's bevinden zich vaak in de kantine, voorbij het magazijn, en meestal ook in de buurt van de persoonlijke spullen van medewerkers. Het is diefstalgevoelig.' Dina Drenth stipt misschien wel een ander pijnpunt aan, toen ze met haar dochter 'toch maar' naar de wc mocht: 'Het was een vieze wc, geen wonder dat ze daar eigenlijk niet op mocht.'Els Goddard Jansing kan niet geloven dat het een probleem is. 'Dan gaat er iemand mee! Een hoogzwangere vrouw moet nou eenmaal als het moet!' 'Een rode kaart voor Kruidvat' zegt Janny Hiddink.Diana Rops pleit voor een klanten-wc in winkels. 'Ik vind dat elke winkel die moet hebben, zodat mensen met blaas- en darmproblemen ook een keer gewoon kunnen winkelen zonder eerst in het rond moeten kijken waar een openbaar toilet is.' Daar is Hofstee het mee eens: 'In winkels moeten ze een klanten-wc hebben voor kinderen, ouderen en zwangeren.' De twee reacties krijgen de meeste likes van alle reacties op het bericht.