Aantal passagiers Groningen Airport Eelde stijgt met 25 procent

Het aantal passagiers van Groningen Airport Eelde is in de eerste drie maanden van 2017 met 25 procent gestegen ten opzichte van de eerste maanden van 2016. Dat laat de luchthaven weten.

'De groei is voor een deel te danken aan de nieuwe lijndienst naar Kopenhagen die in september 2016 is gestart', analyseert Groningen Airport Eelde. 'De verbinding ontwikkelt zich positief. Ook naar de Canarische Eilanden, Londen en Gdansk vertrokken er meer passagiers dan in het eerste kwartaal van 2016.'Het vliegveld hoopt aan het eind van het jaar het passagiersrecord van 2015 te evenaren. Toen waren er ruim 180.000 passagiers op de luchthaven.