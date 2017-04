'Wij willen het Booking.com van de sport worden'

In Barcelona iets bedenken en met dat idee proberen de wereld te veroveren. Dat is de onderlegger van startup Movit Sport, een app waarmee je vanuit je luie stoel een uurtje squash of tennis reserveert. Het Groningse bedrijf heeft wereldwijde ambities.

Maar hoe vind je in een vreemde omgeving snel ergens een plek om te sporten, zonder uitrusting? Harro Boven – algemeen directeur Movit Sport

Ik kon al een beetje programmeren in Java en als je iets niet weet helpt Google je wel Luuk Wester – technisch directeur Movit Sport

We voegen echt iets toe aan de maatschappij Tjeerd Havinga – marketing officer Movit Sport

Tachtig procent van de bedrijven werken nog met Excel of bewerkelijke vormen van administratie Luuk Wester – technisch directeur Movit Sport

We offeren winst op korte termijn op voor groei Harro Boven – algemeen directeur Movit Sport

De 23-jarige Harro Boven uit Groningen werkt met vrienden Tjeerd Havinga (23) en Luuk Wester (21) hard aan de sport-app Movit. Met de app kunnen gebruikers binnen een paar klikken een sportactiviteit boeken. Daarnaast ontwikkelen de vrienden software voor sportfaciliteiten. Bijvoorbeeld om de bedrijfsvoering te verbeteren of om efficiënt op de app aan te sluiten.Het trio werkt vanuit een ruimte in de broedplaats Cube050, op de Zernike Campus in Groningen. Alle drie hebben ze in Groningen gestudeerd. Boven haalde de bachelor internationale betrekkingen. Havinga mag zich bachelor economie noemen en Wester was druk met natuur en wiskunde, maar is daar afgelopen augustus mee gestopt vanwege zijn bemoeienissen met het bedrijf.Boven is de roerganger en geestelijk vader. 'Bijna twee jaar geleden was ik in Barcelona en had zin om te tennissen. Maar hoe vind je in je eentje in een vreemde omgeving snel ergens een plek, zonder uitrusting?' Het idee liet hem niet los. Via het Venture Lab van de Rijksuniversiteit Groningen kwam Boven in gesprek met IT-ers. Een vakgebied waar hij weinig van weet. Via via kwam hij in contact met Marco de Jong, directeur bij theFactor.e. Eén van de investeerders die in het idee gelooft.In 2016 had Boven inmiddels een uitgewerkt idee, maar een rondgang bij mogelijke ontwikkelaars leerde dat er een heel serieuze investering gedaan moest worden. 'De eerste fase werd ingeschat op anderhalve ton voor en drie tot zeshonderdduizend euro voor het totaal. Dat was wel even slikken, want zoveel had ik niet op de bankrekening staan.'Om verder te kunnen moest Boven creatief zijn. 'Ik kwam in contact met een ICT-student en die bleek tien keer goedkoper dan een commercieel bedrijf. Met een beetje spaargeld van mezelf konden we iets doen.' Het leverde een 'minimal viable' product op. Oftewel: een uitgeklede versie van het gewenste eindproduct. bedoeld om de markt te testen.Boven en Wester kenden elkaar van studententennisvereniging Veracket. Wester heeft affiniteit met automatisering en stopte in september 2016 met de studie. 'Het leek me leuk om met Movit Sport aan de slag te gaan. Ik kan hier doen wat ik wil en het bevalt me beter dan studeren. Daar was ik niet zo gemotiveerd voor, haha. Ik kon al een beetje programmeren in Java en als je iets niet weet helpt Google je wel.' Naast het ontwikkelen van de app, coördineert Wester ook de ontwikkeling van de website.Havinga is er vanaf 2 januari dit jaar bij. Hij houdt zich bezig met marketing. 'Ik geloof in het concept. Als je ziet hoe goed apps functioneel werken, dan is het gek dat reserveringen niet overzichtelijk geboekt kunnen worden. Verder zie je het aantal leden bij sportverenigingen teruglopen, maar sporten is belangrijk. We voegen echt iets toe aan de maatschappij.'In Groningen is nu dekking voor zes sporten. Tennis, squash, fitness, golf, groepslessen via sportscholen en voetbal. Volledigheid is voor het trio van Movit Sport geen doel op zich. Het gaat om het direct kunnen boeken van een fijne sportervaring.Ondertussen wordt de app verder uitgerold. Boven vat het treffend samen: 'Je wilt een Pavlov-effect teweeg brengen. Als iemand wil sporten, wil je dat ze automatisch de Movit app openen.'De komende maanden wordt er veel getest om te zien of het aantal boekingen exponentieel kan toenemen. Om sportfaciliteiten sneller aan te laten sluiten en te integreren in de app, ontwikkelt het bedrijf een systeem voor de bedrijfsvoering.De drie stellen vast dat de bedrijfsvoering bij sportfaciliteiten verouderd is. Wester heeft daar een duidelijk beeld van. 'Tachtig procent van de bedrijven die wij tot nu toe tegengekomen zijn, werken nog met Excel of bewerkelijke vormen van administratie. We sturen onze medewerkers servicegericht naar de bedrijven toe en dan kunnen we snel verbeteringen realiseren.'Het verdienmodel zit in een ander deel van het bedrijfsproces. Het gaat om de commissie die gerekend wordt over vrije slots in planningen van sportfac iliteiten. De kracht van het model zit in de schaalbaarheid. Het kan wereldwijd uitgerold worden. 'Het principe is overal hetzelfde. De bezettingsgraad bij sportfaciliteiten wordt verbeterd, omdat wij via de app laagdrempelig nieuwe klanten kunnen aanleveren,' vat Boven de win/winsituatie samen.Volgens Boven zijn drie dingen belangrijk om te kunnen sporten. Een plek, een partner en een uitrusting om te kunnen sporten. Uiteindelijk wil Movit Sport alle drie aanbieden. De ambitie van Boven en zijn kompanen is grenzeloos. 'Wij willen het Booking.com van de sport worden. We hebben wereldwijde ambities. Daar leent het zich ook voor. Het principe dat wij toepassen is overal hetzelfde.'De naam van het bedrijf is gebaseerd op de uitspraak van een ringstaartmaki. 'In de film Madagascar zong King JulianDat is me bijgebleven.is Movit geworden,' vertelt een lachende Boven.Het is duidelijk dat de kosten momenteel nog voor de baten uitgaan. 'We zijn nu bezig met het binnenhalen van vervolgfinanciering, maar we gaan gewoon door hoor. In Silicon Valley is het heel normaal dat jonge bedrijven lange tijd verliesgevend zijn. Het gaat erom dat er voldoende financiers zijn die in het concept geloven,' stelt Boven.Als benodigde financiering binnen is, wil het bedrijf eerst de verbeterde systematiek voor de bedrijfsvoering bij sportfaciliteiten uitrollen. Hierdoor ontstaat een krachtig platform. Daarna komt de nadruk op de consumentenapp te liggen.Movit wil binnen twee jaar break even draaien. Het uitgangspunt is wat Boven betreft duidelijk. 'We offeren winst op korte termijn op voor groei. Alles is gericht op groei. Kijk naar een bedrijf als Amazon. Ze zijn al twintig jaar bezig, maar maken nog steeds geen winst. Wij zijn succesvol als we heel hard groeien.'