'Toen ik het podium nat zag worden, schaamde ik me kapot'

Directeur Daniël Wever van De Molenberg in Delfzijl kreeg afgelopen zaterdag het schaamrood op de kaken. Tijdens een voorstelling van cabaretier Guido Weijers begon het dak plotseling te lekken. Een regelrechte ramp. 'Je gaat door de grond. Je schaamt je kapot tegenover het publiek, maar ook zeker ten opzichte van de artiest.'

Het probleem met het lekkende dak speelt al langer. Volgens de theaterdirecteur weet de gemeente er al twee jaar van. Het probleem zou mee worden genomen in een miljoenen kostende renovatie van het theater, maar daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan.Wever noemt de toestand een blamage. 'We proberen hier in De Molenberg een professionele organisatie op te bouwen. Dat gaat hartstikke goed, maar het gebouw laat ons in de steek.'Hoewel het dak water doorlaat, is het pand verder volkomen veilig. Wever: 'Er is geen enkel gevaar. Het is gewoon een kwestie van wat losliggende dakbedekking of goten die lekken. Zodra het rapport van de gemeente verschijnt, gaan we in gesprek. Zo'n seizoen wil ik namelijk niet nog eens meemaken. Dat we buienradar in de gaten houden en maar moeten hopen dat alles goed gaat...'En cabaretier Weijers? Die kon er gelukkig de humor van inzien, vertelt Wever. 'Ik heb mijn excuses aangeboden aan Guido. Dat accepteerde hij, want het was verder een heel leuke avond.'Wanneer de lekkage aan het dak boven het podium wordt gerepareerd, is nog niet bekend. Ondertussen heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Delfzijl. De partij wil weten of de gemeente al jaren van de problemen wist en dringt erop aan dat de renovatie versneld wordt doorgevoerd.Wethouder Hans Ronde wil nog niet voor de RTV Noord-microfoon reageren. Hij wil eerst de schriftelijke vragen beantwoorden, waar hij twee weken de tijd voor krijgt.