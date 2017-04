NHL-voorzitter Willem Smink kondigt vertrek aan

Willem Smink vertrekt per 1 september als voorzitter van het College van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Daar heeft hij ruim 9 jaar de leiding gehad.

Van 1992 tot 2006 was Smink wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten voor de PvdA in Groningen. Hij was nauw betrokken bij de bouw van het stadion van FC Groningen.De afgelopen jaren heeft Smink zich persoonlijk sterk gemaakt voor een fusie met Stenden Hogeschool. 'Ik heb gezegd dat ik de fusie wilde afmaken. We zijn zo ver om te constateren dat de fusie rond is. Het is gelukt.'Daarmee is volgens hem 'een natuurlijk moment aangebroken om een volgende uitdaging aan te gaan en de verantwoordelijkheid over te dragen aan een nieuwe voorzitter van deze nieuwe hogeschool.'Wat Smink gaat doen, is nog niet bekend. Hij wil zelf het liefst in Noord-Nederland blijven werken.Normaal is de functie als voorzitter van het College van Bestuur er volgens hem een van twee keer 4 jaar. Met 9 jaar heeft Smink deze termijn met een jaar overschreden. 'Je moet niet het idee krijgen dat je de baas wordt van zo'n tent.''Er is hard gewerkt aan de positie van onze hogeschool in de maatschappelijke omgeving. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze getoonde inzet en grote betrokkenheid zich ook in de transitie naar de nieuwe hogeschool zal manifesteren.´Hayo Apotheker, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt dat de NHL Smink zeer erkentelijk is voor zijn inzet sinds 2008. 'Hij heeft op krachtige wijze leiding gegeven aan de verdere ontwikkeling van de hogeschool.'Zijn visie zou ertoe hebben geleid dat de NHL zich nu in een vergevorderd stadium bevindt om te fuseren met Stenden. ´Een nieuwe hogeschool waarmee we onze betrokkenheid en impact op onze (internationale) omgeving nog verder kunnen versterken.”