Kleinste zeehondje ooit opgevangen in Pieterburen

Zeehondencentrum Pieterburen heeft er een bijzondere bewoner bij. Zondag werd op volle zee namelijk een piepklein zeehondje gered. Een record, want nooit eerder werd er zo vroeg in het jaar een 'gewone zeehond' binnengebracht.

Het gevonden mannetje heeft de naam Gijsje gekregen. Het jong is te vroeg geboren en weegt slechts vijf kilo. En ook dat is een record voor Pieterburen. Normaal wegen deze pups van de gewone zeehond zo'n 7-8 kilo bij de geboorte. Gijsje is dan ook het kleinste zeehondje ooit in Pieterburen.Bij het Zeehondencentrum hebben ze geen verklaring waarom het diertje al zo vroeg ter wereld kwam. Wel er bekend dat het geboorteseizoen van gewone zeehonden in Nederland in de afgelopen veertig jaar met ongeveer een maand is vervroegd.Gijsje is nog erg zwak en ligt in quarantaine in het Zeehondencentrum.