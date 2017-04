Noord Vandaag: de derde Bacuna rapt over zijn broertjes

(Foto: RTV Noord)

We kennen Leandro en Juninho Bacuna, maar Johnsen Bacuna, die stond nog niet echt in de schijnwerpers. Tot nu. Hij is aan het rappen geslagen - over zijn broertjes. En meer in Noord Vandaag.

Dertig bezoekers op één avond voor een woning van 61 vierkante meter. Dan weet je dat je flink boven de vraagprijs van dat huis moet gaan bieden. Het is de huidige situatie van de gespannen woningmarkt in Groningen. Makelaars wringen zich in allerlei bochten om huizen te kunnen verkopen, en ze doen dat vervolgens op creatieve manieren...



En ook in Noord Vandaag:



- Een optreden van Theodoor Heyning. De 17-jarige Groningse cellist treedt in de voetsporen van pianist Wibi Soerjadi.



- Een winnaar van de Postcode Loterij-prijs gaat op bezoek bij zijn buurman, die net géén prijs won.



- Cabararetier Guido Weijers filmde het live tijdens zijn optreden: het dak van De Molenberg in Delfzijl is zo lek als een mandje.



- Hockeyclub GHHC speelt nog steeds op het hoogste niveau, maar hoe lang speelt topper Klaartje de Bruijn nog bij haar club?



- Verrassing bij het Valkje Volgen: twee jonge slechtvalkjes uit hun ei.



- Het overkwam twee jongens zomaar in Stad: een wereldberoemde acteur uit Breaking Bad tegen het lijf lopen. In het echt is ie vriendelijker.

Door: RTV Noord Correctie melden